Kiel: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

von shz.de

02. August 2019, 12:03 Uhr

Kiel (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag nahmen

Polizeibeamte des 1. Und 3. Polizeirevier einen Mann fest, der gerade

in ein Fahrradgeschäft einbrechen wollte.



Um kurz nach 03.00 Uhr meldete sich eine Anwohnerin, die

verdächtige Geräusche gehört hatte. Sofort wurden mehrere

Streifenwagen an den Einsatzort in der Adalbertstraße entsandt.



Dort wurde im Hausflur ein Mann angetroffen, der gerade versuchte

eine Tür aufzuhebeln. Die Polizei nahm den Mann fest.



Der 47-Jährige wurde der Kriminalpolizei zugeführt und dort nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren

wegen versuchten Einbruchs wurde eingeleitet.



Lisa Morgenthal









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell