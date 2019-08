Kiel: E-Bikefahrer versuchte Polizei zu entkommen

von shz.de

27. August 2019, 15:13 Uhr

Kiel (ots) - Am Samstag, den 24. August befuhren Beamte des

Polizeibezirksreviers gegen 23 Uhr die Hopfenstraße in Richtung

Königsweg, als sie einen freihändig fahrenden E-Biker sahen, der auf

seinem Smartphone tippte.



Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Radfahrer ignorierte

die Stopp-Signale der Polizei und versuchte den Beamten zu entkommen.

Nach kurzer Flucht konnte ein Kollege den Radfahrer in der Ringstraße

von seinem Rad holen und vorläufig festnehmen.



Wie sich dann herausstellte, hatte der Biker Alkohol, Cannabis und

"Speed" konsumiert. Außerdem besteht der Verdacht, dass er das

Fahrrad gestohlen hat. Das wird jetzt ermittelt.



Oliver Pohl









