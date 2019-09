Kiel: Drohne sorgte für Aufregung

Avatar_shz von shz.de

19. September 2019, 11:53 Uhr

Kiel (ots) - Donnerstagfrüh kam es gegen 08 Uhr beinahe zu einem

Zwischenfall auf der Kieler Förde. Grund war eine Drohne.



Als ein französisches Marineschiff in die Kieler Förde einlief,

tauchte plötzlich eine Flugdrohne auf, die das Schiff umkreiste. Da

nach kurzer Ermittlungsarbeit feststand, dass es hierfür keine

Erlaubnis gab, leitete die Besatzung bereits Maßnahmen ein. Das

bemerkte der bislang unbekannte Pilot der Drohne offenbar und zog

sich mit seinem Fluggerät in Richtung Laboe zurück.



Die Wasserschutzpolizei Kiel weist eindringlich darauf hin, dass

das Überfliegen der Bundeswasserstraße "Kieler Förde" mit einer

Flugdrohne genehmigungspflichtig ist. Des Weiteren stellt ein

Marineschiff immer auch ein militärisches Sperrgebiet dar, welches in

keinem Fall überflogen und schon gar nicht gefilmt werden darf.



Genehmigungen zum Überfliegen der Kieler Förde erteilen die

Luftfahrtbehörde des Landes SH oder das Wasserschifffahrtsamt in

Lübeck. Um den Kieler Hafen überfliegen zu dürfen ist eine vorherige

Kontaktaufnahme mit dem Hafenamt der Stadt Kiel erforderlich.



