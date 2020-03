Kiel: Drei Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch festgenommen

Avatar_shz von shz.de

27. März 2020, 15:13 Uhr

Kiel (ots) - Äußerst auffällig erschien Beamten des Bezirksreviers Donnerstagachmittag ein Trio, welches einen Fernseher und eine Spielkonsole durch Elmschenhagen trug. Da die Polizisten zur Fahndung nach einem Wohnungseinbruch eingesetzt waren, war die Schlussfolgerung, dass es sich bei den drei Männern um die Tatverdächtigen handeln könnte, genau richtig. Einer der drei soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.



Ein Zeuge meldete den Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Friedlander Weg gegen 17:20 Uhr und berichtete, dass drei Personen flüchtig seien - unter anderem mit einem Fernseher. Neben Streifenwagen des 4. Reviers waren auch zwei Polizisten samt Diensthund des Bezirksreviers eingesetzt, die in der Starnberger Straße auf die 25 und 27 Jahre alten Männer trafen. Neben dem Stehlgut stellten sie auch geringe Mengen Cannabis sicher.



Alle drei sind polizeilich bereits bekannt. Gegen den 27-Jährigen lag ein offener Haftbefehl vor. Gegen Zahlung einer Geldstrafe konnte er der Haftstrafe jedoch entgehen. Während einer der 25-Jährigen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß kam, verblieb der andere 25-Jährige im Polizeigewahrsam. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt werden.



Damit allerdings nicht genug: Auch gegen den Wohnungsmieter schrieben die Polizisten eine Anzeige. In der aufgebrochenen Wohnung des 29-Jährigen befand sich eine kleine Hanfplantage. Sowohl Pflanzen als auch das Equipment wurden sichergestellt.



Matthias Arends



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kiel Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012 Fax +49 (0) 431 160 - 2019 Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14 Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5 E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4558523 OTS: Polizeidirektion Kiel



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell