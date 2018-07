Kiel: Drei leicht und eine schwer verletzte Person nach Verkehrsunfall auf Wiener Kreisel

von shz.de

02. Juli 2018, 11:13 Uhr

Kiel (ots) - Am frühen Samstagabend, 30.06.2018 stießen ein Pkw

und ein VW-Bus an der Kreuzung Preetzer Chaussee/Reichenberger Allee

zusammen. Dabei verletzten sich drei Fahrzeuginsassen leicht und

einer schwer. Der vermeintliche Unfallverursacher missachtete beim

Abbiegevorgang vermutlich das Rotlicht. Ein Atemalkoholtest ergab ei

ihm einen Wert von 1,16 Promille.



Gegen 18:30 Uhr befuhren der 21-jähriger Fahrer eines VW-Busses

und sein 27-jähriger Beifahrer die Wiener Allee in Fahrtrichtung

Reichenberger Allee. Auf dem Wiener Kreisel wollte der 21-Jährige

nach links auf die B 76 in Fahrtrichtung Troppauer Straße abbiegen.

Es besteht der Verdacht, dass er bei dem Abbiegevorgang das Rotlicht

der Lichtzeichensignalanlage übersehen habe und mit einem Opel, der

mit drei Insassen besetzt war und die Reichenberger Allee in

Fahrtrichtung Wiener Allee befuhr, zusammengestoßen sei.



Der 21-Jährige Fahrer des Kleinbusses blieb bei dem Unfall

unverletzt. Sein 27-jähriger Beifahrer verletzte sich leicht.



Der 18-jährige Opel-Fahrer verletzte sich ebenfalls leicht, seine

50-jährige Beifahrerin schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein

Krankenhaus. Ein 49-Jähriger, der im Fond des Opels saß, wurde leicht

verletzt.



Bei dem Fahrer des VW-Busses stellten die den Unfall aufnehmenden

Beamten Atemalkohol fest. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Dem Fahrer wurde

eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er vorläufig

abgeben.



An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.



Matthias Felsch









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell