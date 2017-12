Kiel: Diensthund hinterlässt Eindruck

von shz.de

erstellt am 01.Dez.2017 | 09:23 Uhr

Kiel (ots) - Mittwochabend wollten drei Personen einem vorläufig

festgenommenen mutmaßlichen Drogenhändler zu Hilfe eilen. Der Einsatz

eines Diensthundes ließ die jungen Männer erstarren und von ihrem

Vorhaben ablassen.



Zwei Beamten des Bezirksreviers fiel gegen 22:30 Uhr eine Gruppe

von vier verdächtigen Personen in einem Parkhaus in der Schulstraße

auf. Während der Kontrolle versuchte ein 21-Jähriger unbemerkt eine

Tüte mit Marihuana in einem Gebüsch verschwinden zu lassen. Um das zu

verhinderten, setzten die Beamten den mitgeführten Diensthund ein.

Der mit einem Beißkorb versehene Hund hielt den Mann in Schach, so

dass er nach anfänglichem Widerstand überwältigt werden konnte.



Seine drei Begleiter im Alter von 17 und 18 Jahren waren mit der

vorläufigen Festnahme nicht einverstanden und störten die Maßnahmen

der Polizisten erheblich. Die dann folgende Androhung, den Beißkorb

des Hundes abzunehmen, zeigte Wirkung. Die drei legten sich auf den

Boden und konnten ebenfalls vorläufig festgenommen werden.



Bei der anschließenden Durchsuchung der aus Kiel stammenden Gruppe

stellten die Beamten insgesamt knapp 20 Gramm Marihuana und Bargeld

in szenetypischer Stückelung sicher. Ein Ermittlungsverfahren wurde

eingeleitet, die Männer anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.



Matthias Arends









