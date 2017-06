Kiel: Die Wasserschutzpolizei Kiel informiert

Kiel (ots) - Mit Beginn des Sommers wächst bei Vielen der Wunsch,

sich nach einem langen und anstrengenden Tag im Wasser abzukühlen.

Die vielen Anlegestellen, Kaimauern und Stege rund um die Kieler

Innenförde laden geradezu ein, ein kleines Bad zu nehmen. Dies ist

jedoch nicht nur gefährlich, sondern verboten.



Die Wasserschutzpolizei weist zu Beginn der Badesaison erneut

darauf hin, dass durch die Hafenbenutzungsordnung der

Landeshauptstadt Kiel das Baden im Bereich der öffentlichen

Hafengewässer nicht gestattet ist. Lediglich in einem Bereich von 50

Meter vor dem Strand Hasselfelde und in dem durch Markierungen

begrenzten Bereich der Seebadeanstalt Düsternbrook (Seebar) ist es

gestattet.



Die Wasserschutzpolizei möchte insbesondere auf die erheblichen

Gefahren des Badens im Bereich der Fähranleger hinweisen. Für den

Fährführer ist es nahezu unmöglich einen schwimmenden Körper vor dem

Anleger rechtzeitig zu erkennen. Ein Schiff besitzt auch keine

Bremsen und kann nicht innerhalb weniger Meter zum Stehen gebracht

werden. Die Schiffsschrauben können nicht sofort gestoppt werden, was

erhebliche Verletzungen für Schwimmer zur Folge haben kann. Auch das

Hinaufklettern an den Dalben des Ostseekais ist gefährlich und

verboten. Dies stellt einen ordnungswidrigen Verstoß dar, der auch in

jedem Fall verfolgt werden würde.



Auch an die Angler im Kieler Hafen möchte die Wasserschutzpolizei

einen Appell richten. Sie weist auf das generelle Verbot des Angelns

auf den Anlegestellen der SFK-Fähren (Bellevue-, Reventlou-,

Museums-, Bahnhofs- und Seegartenbrücke, sowie die Anleger

Dietrichsdorf und Wellingdorf) hin. Die Hafenbenutzungsordnung der

Landeshauptstadt Kiel von 2009 ist hier absolut eindeutig und lässt

keinen Spielraum zu. Die Beamten der Wasserschutzpolizei sind durch

das Hafenamt Kiel angehalten jeden Verstoß zur Anzeige zu bringen.

Die Hafenbenutzungsordnung gilt im gesamten Kieler Hafen. Die

Bekanntmachung der Grenzen des Kieler Hafengebiets ist auf

www.kiel.de nachzulesen.









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



