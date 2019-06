Kiel: Die Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall im Bus

von shz.de

24. Juni 2019, 15:13 Uhr

Kiel (ots) - Am Donnerstag, den 30. Mai 2019 kam es in der Zeit

zwischen 13 und 14 Uhr zu einer Körperverletzung. Ein junges Mädchen

wurde in einem Bus geschlagen. Die Polizei sucht eine Personengruppe

von 5 Männern.



Der KVG Bus der Linie 34 fuhr am 30.05.2019 von der Bushaltestelle

Teplitzer Allee zum Hauptbahnhof. Eine Gruppe junger Männer bestieg

den Bus ebenfalls und fiel durch lautes Singen, Streiten und

Biertrinken auf. Ein Mann aus dieser Gruppe näherte sich einem

15-jährigem Mädchen. Sie saß im hinteren Teil des Busses. Der

Beschuldigte beschüttete sie mit Bier und schlug ihr ins Gesicht.



Die Personengruppe wird wie folgt beschrieben: 5 Personen,

männlich, ca. 20- 30 Jahre alt, vermutlich deutsch.



Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter kennen oder den Tathergang

beobachtet haben. Diese können sich unter 0431-160 3333 bei der

Polizei melden.



