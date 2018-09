Kiel: Die Kripo sucht Zeugen nach Straßenraub in Elmschenhagen

von shz.de

28. September 2018, 11:33 Uhr

Kiel (ots) - Donnerstagabend um 20:35 Uhr kam es im Bereich der

Überführung zur B 76 in der Preetzer Straße Höhe Haus-Nr. 214 zu

einem Straßenraub durch eine vierköpfige Personengruppe. Die

Kriminalpolizei Kiel sucht Zeugen.



Die beiden 18-jährigen Geschädigten wurden am dortigen

Treppenaufgang von vier südländischen Personen angesprochen. Nach

Androhung von Gewalt wurde die Herausgabe der Geldbörsen gefordert.

Die Täter entnahmen die Geldscheine und flüchteten. Beschreibung der

flüchtigen Personen: 1. Täter: Südländer, ca. 18 Jahre, 185 cm groß,

muskulös, 3-Tage-Bart, sprach gutes Deutsch ohne Akzent, trug ein

dunkles Cap mit dem Schirm nach hinten gerichtet, eine dunkle Jeans

und eine dicke schwarze Jacke 2. Täter: Südländer, 16-17 Jahre alt,

173 cm groß und dünn, trug Cap mit Schirm nach hinten gerichtet, eine

dunkle Hose und einen Kapuzenpullover 3. Täter: Südländer, ca. 16

Jahre alt, 175 - 180 cm groß, dünn, dunkle kurze Haare, trug einen

leichten stoppeligen Oberlippenbart 4. Täter: Südländer, kindliche

Erscheinung , 12-13 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dunkle Haare, mollig,

bekleidet mit einer weißen Jacke



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

der Kriminalpolizei Kiel unter der Rufnummer 0431-160 3333 in

Verbindung zu setzen.



Stephanie Saß









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell