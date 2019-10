Kiel: Demonstration verlief friedlich

Avatar_shz von shz.de

25. Oktober 2019, 20:05 Uhr

Kiel (ots) - Die Demonstration vom Vinetaplatz bis zum

Schützenpark verlief friedlich und ohne Zwischenfälle. Etwa 350

Teilnehmer nahmen an dem Aufzug teil.



Der Aufzug führte ab etwa 17:20 Uhr vom Vinetaplatz über die

Gablenzbrücke, das Sophienblatt, die Hamburger Chaussee auf ein

Teilstück des Theodor-Heuss-Rings. Dieser wurde ab etwa 18 Uhr für

den Verkehr in Richtung Norden gesperrt. Betroffen war auch der

Übergang von der B 404 in Richtung B 76. Die Sperrung des Rings wurde

gegen 19 Uhr aufgehoben.



Die Teilnehmer setzten ihren Weg von der Abfahrt

Theodor-Heuss-Ring / Saarbrückenstraße über den Westring in den

Schützenwall fort. Dort endete gegen 19:30 Uhr die Demonstration.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell