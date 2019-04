Kiel: Demonstration "Feinstaub und Klimawandel" anfangs friedlich

von shz.de

Kiel (ots) - Kurz nach 14.00 Uhr machten sich rund 500 Kielerinnen

und Kieler, viele von Ihnen mit Rädern ausgestattet, friedlich und

entspannt auf den Weg durch die Kieler Innenstadt. Bis zu der

Zwischenkundgebung am "Lübscher Baum" wuchs die Veranstaltung auf

rund 1600 Menschen an und verlief wie angekündigt. Wenig überraschend

für die Einsatzkräfte der Polizei war die anschließende Sitzblockade

auf dem Theodor-Heuss-Ring in Höhe der Messstation durch 70 bis 80

Menschen. Diese Station bewegt seit Monaten die Gemüter.



Sowohl die Stadt, als auch die Einsatzleitung der Polizei, hatten

diesen Verlauf im Vorwege besprochen und sich auf ein entspanntes

Miteinander mit den Demonstrierenden verständigt. Aus der tolerierten

halben Stunde wurde dann allerdings über eine Stunde, was dazu

führte, dass die ursprüngliche Demo-Anmelderin den sitzenden Teil

nicht mehr als zu sich gehörig erklärte und von der Demonstration

ausschloss.



Etwa 600 Demonstrierende setzten ihren ursprünglich geplanten Weg

fort. Sie hielten im Bereich der Hamburger Chaussee gegen 16:40 Uhr

eine weitere Zwischenkundgebung ab und gingen kurz darauf weiter in

Richtung des Platzes der Matrosen.



Einer der bei der Messstation verbliebenen Teilnehmer meldete dann

eine sogenannte Spontandemo an. Diese wurde genehmigt - allerdings

neben und nicht auf dem Theodor-Heuss-Ring. Dem kamen die

Demonstrierenden nicht nach. Sie verhandelten mehrmals zeitliche

Verlängerungen und blieben auf der Fahrbahn sitzen. Diese zirka 200

bis 300 Personen wurden aufgefordert, die Fahrbahn zu verlassen.



Im Einvernehmen zwischen Polizeiführung und Versammlungsbehörde

wurde der Versammlung bis 17:40 Uhr Zeit gegeben, die Fahrbahn zu

räumen. Mit Ablauf der Frist wurde der Versammlung bekanntgeben, dass

um 18:05 Uhr die Auslösung der Versammlung erfolgt.



Der ursprüngliche Aufzug, dessen Teilnehmerzahl zwischenzeitlich

auf 250 Personen gesunken war, hatte gegen 17:15 Uhr den Platz der

Matrosen erreicht und beendete dort um 17:26 Uhr nach Durchführung

der Abschlusskundgebung die Versammlung ohne weitere Vorkommnisse.



Um 18:05 Uhr wurde durch den Versammlungsleiter die

Spontandemonstration für beendet erklärt. Da die Teilnehmer der

Auflösung nicht folgten, wurden Platzverweise an die verbliebenden

Personen erteilt. Folgemaßnahmen wurden angedroht.



Da die Personen sich nicht freiwillig entfernten, wurde mit der

Räumung in Form von Wegtragen begonnen. Die Maßnahme konnte um 19:00

Uhr beendet worden, so dass der Verkehr ab 19:07 Uhr wieder

freigegeben werden konnte.



Insgesamt 62 Menschen wurden dann polizeilich erfasst. Sieben

Personen mussten weiterführend durch Sachbearbeiter übernommen

werden. Gegen sie wurden weitergehende Maßnahmen getroffen. Dabei

handelte es sich in fünf Fällen um die Ermittlung der Identität und

in zwei Fällen um den Anfangsverdacht von Straftaten.



Auf beiden Seiten gab es leicht verletzte Menschen. Es scheint

aber glücklicherweise bei Schürfwunden und Prellungen geblieben zu

sein.



In Erinnerung bleiben werden Bilder einer Demonstration, die von

der Polizei aufgelöst werden musste. Das anfangs bunte Bild der

Kielerinnen und Kieler mit ihren Fahr-, Lasten-, Liege- oder

Bambusrädern, die Wege einer neuen Mobilität suchen, verblasst

dahinter. Schade.



