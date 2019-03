Kiel: Container brannten auf Schulgelände

von shz.de

04. März 2019, 09:13 Uhr

Kiel (ots) - Am Samstag, den 2. März, meldete um 22.06 Uhr die

Hauptwache der Berufsfeuerwehr Containerbrände auf dem Gelände der

Toni-Jensen-Schule im Masurenweg in Kiel. Die Feuerwehr teilte

weiterhin mit, dass vier bis fünf Container brennen sollen und die

Flammen auf angrenzende Holzpalisaden übergreifen würden.



Zeugen hatten drei bis vier Personen im Tatortbereich gesehen.

Eine der Personen soll eine graue Weste und einen blauen Pullover

getragen haben. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der

Polizei blieb leider erfolglos. Die Feuerwehr konnte die Feuer

bereits nach wenigen Minuten löschen. Zur Schadenshöhe kann noch

nichts gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



