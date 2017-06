Kiel: Ca. 1,2 Tonnen schwere Bronzeplastik entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Zwischen Donnerstag, 22.06.2017 und Freitag, 23.06.2017, wurde die

Bronzeplastik des Bildhauers Fritz Koenig entwendet. Sie hatte ihren

Standort vor dem Amt für Informationstechnik in der Feldstraße in

Kiel. Dort war sie wegen Umbauarbeiten kurzfristig versetzt worden.

Die Plastik hat einen Wert von ca. 50.000 Euro. Täterhinweise gibt es

Am Montag, 26.06.2017, gegen 10:00 Uhr, meldete ein Mitarbeiter

des Amtes für Informationstechnik den Diebstahl einer Bronzeplastik

des Bildhauers Fritz Koenig. Die Plastik hatte ihren Platz direkt vor

dem Amt und war kurzfristig wegen notwendiger Bauarbeiten um ca. 50

Meter versetzt worden. Auf Grund des Gewichtes von ca. 1,2 Tonnen und

der Höhe von 3,1 m wird vermutet, dass die Plastik mit einem Kran und

einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde. Hinweise zu den Tätern

Wer Angaben zu dem Verbleib der Plastik machen kann oder den

Abtransport beobachtet hat, wird gebeten, dass 1. Polizeirevier Kiel

Die Bronzeplastik "Große Zwei XXV" wurde 1982 von dem Bildhauer

Fritz Koenig gefertigt. Sie stand zunächst am innerdeutschen

Grenzübergang Gudow, auf dem Mittelstreifen der Autobahn Hamburg -

Berlin. Im Jahr 1991 fand sie ihren neuen Standort vor dem Amt für

