Kiel: Bombenentschärfung erfolgreich beendet

Avatar_shz von shz.de

15. Januar 2020, 13:03 Uhr

Kiel (ots) - Die auf dem Kieler Werftgelände aufgefundene Fliegerbombe ist

entschärft. Die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes gaben gegen 12:55 Uhr

Entwarnung. Die Maßnahmen im Vorfeld verliefen grundsätzlich problemlos.



Beginn der Entschärfungsmaßnahme war gegen 10:30 Uhr. Zuvor hatte der Großteil

der betroffenen Anwohner das Sperrgebiet verlassen. Es kam zu leichten

Verzögerungen, da einige wenige Personen noch im Bereich angetroffen wurden und

eine Person medizinische Hilfe beim Verlassen der Wohnung benötigte und dies

vorab nicht bekannt war. Polizeibeamte weckten darüber hinaus am Schweden- und

Norwegenkai einige wenige LKW-Fahrer, die keine Kenntnis von der Entschärfung

hatten.



Zur Entschärfung der deformierten Bombe setzten die Mitarbeiter des

Kampfmittelräumdienstes eine Wassersstrahlschneidanlage ein und konnten diese

nach rund zweieinhalb Stunden unschädlich machen. Der Detonator musste planmäßig

vor Ort gesprengt werden.



Die Straßensperrungen werden in den kommenden Minuten aufgehoben. Gleiches gilt

für die Sperrung der Kieler Förde.



