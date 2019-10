Kiel: Bombenentschärfung erfolgreich beendet

Avatar_shz von shz.de

12. Oktober 2019, 12:03 Uhr

Kiel (ots) - Die Fliegerbombe auf dem Kieler Ostufer wurde soeben

erfolgreich entschärft. Die Straßensperrungen werden in den kommenden

Minuten aufgehoben.



Die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes haben gegen 10:30 Uhr

mit der Entschärfung begonnen. Anwohner mussten bis 09 Uhr ihre

Wohnungen verlassen, bereits ab 08 Uhr waren die Straßensperrungen

eingerichtet. Die Entschärfung verlief ohne Komplikationen. Planmäßig

musste ein Teil der Zündkette im Verlauf der Arbeiten gesprengt

werden. Die Entschärfung musste kurzzeitig unterbrochen werden, da

Personen im Sperrbereich angetroffen wurden.



An der Sammelunterkunft in der Toni-Jensen-Schule hielten sich bis

zu 250 Personen auf, von denen einige durch den Rettungsdienst

dorthin gelangten.



