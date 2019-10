Kiel: Bombenentschärfung am Samstag

Avatar_shz von shz.de

10. Oktober 2019, 13:16 Uhr

Samstag wird eine britische Sprengbombe im Kieler Stadtteil

Dietrichsdorf durch Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes

entschärft. Anwohner müssen bis 09.00 Uhr ihre Häuser verlassen

haben. Straßensperrungen werden ab 08.00 Uhr eingerichtet.



Die 250 Kilo-Bombe wurde im Rahmen von geplanten Bauarbeiten und

der damit verbundenen Überprüfung einer Verdachtsfläche durch eine

Fachfirma im Bereich der Fachhochschule am Sokratesplatz gefunden.

Sie verfügt über einen Heckzünder. Ein Teil der Zündkette soll am

Samstag aufgrund der hohen Gefährlichkeit vor Ort gesprengt werden.

In einem gemeinsamen Gespräch mit Beteiligten des

Kampfmittelräumdienstes, der Polizei, der Stadt Kiel, der

Rettungsdienste und Weiteren wurde entschieden, dass die Entschärfung

am Samstag stattfinden soll.



Um einen reibungs- und gefahrlosen Ablauf der Entschärfung zu

gewährleisten, ist es erforderlich, dass sämtliche Anwohner in einem

Radius von etwa 500 Metern ihre Wohnungen verlassen müssen. Dies

betrifft nach Angaben der Stadt Kiel etwa 4000 Menschen. Auch die

Fachhochschule und der gesamte Ostuferhafen sind von der Sperrung

betroffen. Ab 08 Uhr werden die Straßensperrungen eingerichtet. Bis

09.00 Uhr müssen sämtliche betroffene Bürger ihre Wohnungen verlassen

haben.



Für Anwohner, die keine Möglichkeit haben, sich anderweitig

aufzuhalten, ist ab 08 Uhr die Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule im

Masurenring 6 geöffnet. Kranke Personen sollten an ihre Medikamente

denken, Eltern von Kleinkindern an entsprechende Nahrung.



Die Berufsfeuerwehr Kiel schaltet Freitag im Zeitraum von 14 Uhr

bis 20 Uhr und Samstag von 07 Uhr bis 10 Uhr die Leitungen des

Bürgertelefons frei. Die Rufnummer lautet 0431 / 5905 555. Hier

sollten sich insbesondere Bürger melden, die nicht in der Lage sind,

ihre Wohnungen eigenständig zu verlassen. Seitens der Stadt werden

Handzettel an alle betroffenen Haushalte und Gewerbebetriebe

verteilt, die sämtliche Informationen rund um die Entschärfung

beinhalten.



Gesamtübersichten des Evakuierungsgebiets und der betroffenen

Straßen sind den angehängten PDF-Dateien zu entnehmen.



Die Polizei wird die Entschärfung über ihren Facebook-Account

begleiten und am Einsatztag laufend informieren. Die Facebook-Seite

ist unter http://t1p.de/pdkielfacebook abrufbar.



Pressevertreter haben nach der Entschärfung die Möglichkeit,

entsprechende Aufnahmen der Bombe zu fertigen und von Pressesprechern

der Polizei sowie Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes O-Töne zu

erhalten. Treffpunkt für Medienvertreter ist ab 09:00 Uhr an der

Notunterkunft in der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule. Hier erfolgt

die Betreuung und anschließende Begleitung zum Entschärfungsort durch

Pressesprecher der PD Kiel.



Maike Saggau









