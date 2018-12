Kiel: Bombe erfolgreich gesprengt

von shz.de

06. Dezember 2018, 23:13 Uhr

Kiel (ots) - Die Fliegerbombe konnte gegen 22:15 Uhr erfolgreich

durch Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes gesprengt werden. Die

Straßensperrungen werden in diesen Minuten aufgehoben, alle Anwohner

können zurück in ihre Häuser.



Die Sprengung sollte eigentlich um 20 Uhr erfolgen. Es kam zu der

erheblichen Verzögerung, da immer wieder Personen im Sperrbereich

angetroffen wurden und durch ihr uneinsichtiges Verhalten die

Räumungsmaßnahmen der Polizei verzögerten.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell