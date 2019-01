Kiel: Blutspur überführte Täter nach versuchtem Einbruch in Pkw

von shz.de

14. Januar 2019, 11:03 Uhr

Kiel (ots) - Sonntagnacht sind Anwohner auf eine männliche Person

aufmerksam geworden, nachdem diese eine Scheibe eines geparkten Autos

eingeschlagen hatte. Der Täter flüchtete zunächst, konnte dann jedoch

festgenommen werden. Seine Verletzungen an der Hand überführten ihn.



Gegen 02:40 Uhr beobachtete die Anruferin eine Person, die die

Seitenscheibe eines vor Ort abgestellten Opels einschlug. Nachdem die

Anwohnerin die Person vom Fenster ihrer Wohnung heraus angesprochen

und die Polizei informiert hatte, flüchtete der Täter. Die

eingesetzten Polizeibeamten konnten am Fahrzeug Blutanhaftungen

feststellen und sicherstellen. Offensichtlich hatte sich der Täter

beim Einschlagen der Scheibe verletzt. Kurze Zeit später konnte der

29-jährige Mann im Nahbereich mit einer Verletzung an der Hand

angetroffen und festgenommen werden. Er verbrachte die Nacht im

Polizeigewahrsam und wurde am Sonntagvormittag wegen fehlender

Haftgründe entlassen.



Stephanie Saß









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell