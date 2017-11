Kiel: Blutspur führte zum Tatverdächtigen

von shz.de

erstellt am 27.Nov.2017

Kiel (ots) - Am Samstag, den 25. November, nahmen Beamte des 3.

Polizeireviers gegen 21:40 Uhr zwei 18- und 20-jährige Männer

vorläufig fest. Sie kamen ihnen gemeinsam mit Kräften des 1.

Polizeireviers schnell auf die Spur - die Blutspur. Diese führte von

einem Imbiss in der Rendsburger Straße direkt zu einer Wohnung, vor

der ein Mann mit einer stark blutenden Handverletzung angetroffen

wurde. Diese Verletzung zog er sich vermutlich bei dem Einbruch in

die Gaststätte zu. Sein möglicher Komplize wurde ebenfalls kurz

darauf vorläufig festgenommen.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel