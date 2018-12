Kiel: Bilanz der Verkehrskontrolle in Plön B 76 Höhe Parkplatz Fegetasche

von shz.de

12. Dezember 2018, 10:13 Uhr

Kiel (ots) - Am gestrigen Dienstag führten die Beamten des

Polizeibezirksreviers Kiel im Rahmen der TISPOL-Kontroll-Woche eine

stationäre Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz Fegetasche in Plön,

(Bundesstraße 76) durch. Insgesamt wurden 120 Fahrzeuge kontrolliert,

ein Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Drogen.



Zwischen 13:00 und 18:00 Uhr wurden insgesamt 120 Pkw

kontrolliert. 15 Autofahrer hatten ihren Führerschein, die

Zulassungspapiere oder ihren 1. Hilfe Kasten nicht dabei. Sie

erhielten einen Kontrollbericht.



Leider konnten auch Lichtmängel festgestellt werden. Insbesondere

in der jetzigen Dämmerungszeit ist ausreichende Beleuchtung ein Muss.



Bei einem 25-jährigen Mann besteht der Verdacht, dass er unter dem

Einfluss von Drogen sein Fahrzeug geführt hatte. Ein Test vor Ort

verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, eine

entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde durch die

Polizeibeamten gefertigt. Auf insgesamt 6 Pkw-Fahrer wartet ein

Bußgeld, sie waren nicht ordnungsgemäß gegurtet und/oder

telefonierten während der Fahrt. Des Weiteren musste ein

steuerrechtlicher Verstoß festgestellt werden. In einem Fahrzeug

wurden Betäubungsmittel aufgefunden.



Das Polizeibezirksrevier Kiel wird auch in den kommenden Wochen

größere Kontrollen im Kreis Plön oder im Kieler Stadtgebiet

durchführen.



Stephanie Saß









Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell