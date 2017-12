Kiel: Beziehungsstreit hätte tödlich enden können

von shz.de

erstellt am 11.Dez.2017 | 14:53 Uhr

Kiel (ots) - Am Freitag, den 8. Dezember, kam es zu einem

Beziehungsstreit zwischen einem 26- und einem 29-jährigen Mann. Im

Verlauf dieser Auseinandersetzung in einem Kulturzentrum in der

Elisabethstraße wurde der jüngere Mann gegen 15:25 Uhr mit mehreren

Messerstichen schwer verletzt. Lebensgefahr soll nicht mehr bestehen;

er wird in der Uniklinik versorgt.



Zahlreiche Einsatzkräfte der Schutz- und Kriminalpolizei waren

sofort eingesetzt worden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen

übernommen.



Da es sich um eine Beziehungstat mit internationalen Bezügen

handelte - der Tatverdächtige stammt aus den Niederlanden - wurden

mit Hilfe des Bundeskriminalamtes und der niederländischen

Sicherheitsbehörden umfangreiche polizeiliche Maßnahmen angestoßen.

Diese führten am Sonnabend zu einer schnellen Ergreifung des

Flüchtigen durch Beamte der Bundespolizei auf einem Bahnhof in

Aachen. Ermittler der Kieler Kripo holten den Mann zurück in die

Landeshauptstadt. Hier erließ ein Haftrichter des Amtsgerichtes

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gemäß § 212 StGB.



Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt Neumünster

verbracht. Die Ermittlungen dauern an.



Oliver Pohl









