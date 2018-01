Kiel: Betrunken, ohne Führerschein und Polizei missachtet

von shz.de

erstellt am 08.Jan.2018 | 12:03 Uhr

Kiel (ots) - Ein 33-jähriger Mann muss sich wegen der Gefährdung

des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der

Missachtung von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten

verantworten.



Beamte des 4. Polizeireviers waren am Freitag, den 05. Januar,

gegen 20:25 im Bereich der Kreuzung Schwedendamm / Bahnhofstraße

wegen Rauchentwicklung in der Bahnhofstraße eingesetzt gewesen. Der

33-Jährige missachtete zunächst die Signale der Beamten. Als er

schließlich anhielt - eine Kollegin musste ihm kurz zuvor ausweichen,

um nicht angefahren zu werden - konnte bei ihm deutlicher

Alkoholgeruch festgestellt werden.



Bei der anschließenden Kontrolle wurde eine

Atemalkoholkonzentration von 1,5 Promille gemessen. Deshalb erfolgte

eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt. Eine Fahrerlaubnis besaß

der Mann ebenfalls nicht und so wurde der von ihm genutzte PKW

sichergestellt.



Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der Fahrer die Wache

wieder verlassen - zu Fuß.



