Kiel: Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte endet mit vorläufiger Festnahme

von shz.de

13. August 2018, 10:13 Uhr

Kiel (ots) - Polizeibeamte werden aus einer Personengruppe heraus

ohne erkennbaren Anlass beleidigt. Im Rahmen der folgenden

Personalienfeststellung leistet eine Person Widerstand und flüchtet.

Die Person kann wenig später vorläufig festgenommen werden.



Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:15 Uhr waren Polizeibeamte des 2.

Polizeirevieres Kiel in der Flämischen Straße eingestezt. Aus einer

Gruppe unbeteiligter Personen heraus wurden die Beamten fortwährend

beleidigt. Die Personalien der Personen sollten daraufhin

festgestellt werden, um einen Platzverweis auszusprechen und ein

Strafverfahren einleiten zu können. Eine Person verweigerte die

Herausgabe eines Ausweisdokumentes. Die Polizisten wollten die Person

nun zum Zwecke der Personalienfeststellung durchsuchen. Der

28-jährige Kieler riss sich jedoch los und schlug und trat um sich.

Da ein erneutes Ergreifen des Mannes ebenfalls mislang und er weiter

um sich schlug und trat, setzen die Beamten Pfefferspray ein.

Daraufhin flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Alter Markt, konnte

jedoch wenig später in der Kaistraße vorläufig festgenommen werden.

Auf dem 2. Polizeirevier Kiel stellte sich heraus, dass der Mann

leicht alkoholisiert war. Er wird sich nun wegen Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten müssen.



Jan von Einem









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell