Kiel: Antrag auf Haftbefehl nach Tankstellenüberfall und Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung mit einem Messer - Folgemeldung zu 190708. 1 und 190709.5

17. Juli 2019, 12:53 Uhr

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wird heute Nachmittag ein

30-Jähriger, der im Verdacht steht, am 07. Juli 2019 eine Tankstelle

in der Edisonstraße überfallen zu haben, einem Richter am Amtsgericht

Kiel vorgeführt. Polizeibeamte nahmen den der Polizei hinreichend

bekannten Mann in der letzten Nacht auf dem Ernst-Busch-Platz fest,

nachdem er gegen 23:00 Uhr auf dem Platz der Matrosen einen

29-Jährigen mit einem Messer schwer und einen 33-Jährigen leicht

verletzt habe. Der 30-Jährige steht weiterhin im Verdacht, am 8. Juli

einen 88-jährigen Rollstuhlfahrer in der Schauenburger Straße

überfallen zu haben.



Gegen 23:00 Uhr ging auf der Einsatzleitstelle ein Notruf ein, bei

dem ein Taxifahrer eine Messerstecherei auf dem Platz der Matrosen

meldete. Mehrere Streifenwagen wurden daraufhin umgehend zum Tatort

entsandt. Am Einsatzort trafen die Beamten auf einen 33-Jährigen, der

eine leichte Schnittverletzung an der Hand und einen 29-Jährigen, der

einen Stich in den Bauch erhalten hatte. Der Täter habe sich laut

Aussage der Geschädigten anschließend in Begleitung eines Mannes und

zweier Frauen über die Hörnbrücke vom Tatort entfernt. Es habe

zunächst einen verbalen Streit gegeben, in dessen Verlauf einer der

Männer ein Messer gezogen und die Geschädigten damit verletzt habe.

Ein Notarzt und mehrere Rettungssanitäter kümmerten sich um die

Verletzten.



Eine detaillierte Beschreibung führte die eingesetzten Beamten

schnell auf die Spur des Tatverdächtigen und seines männlichen

Begleiters. Beide sind der Polizei hinreichend bekannt. Gegen den

30-Jährigen laufen aktuell Ermittlungen, weil er im Verdacht steht,

am 7. Juli eine Tankstelle in der Edisonstraße und am 8. Juli einen

88-jährigen Rollstuhlfahrer in der Schauenburger Straße überfallen zu

haben. Im letztgenannten Fall sind die Ermittlungen noch nicht

abgeschlossen.



Gegen 00:00 Uhr, im Rahmen der Fahndung, fielen einer

Streifenwagenbesatzung schon aus der Entfernung zwei Frauen und zwei

Männer auf, weil diese sich lautstark stritten. Bei den beiden

männlichen Personen handelte es sich offensichtlich um die beiden der

Polizei hinlänglich bekannten Männer, die sich vom Bahnhofsvorplatz

entfernt hatten.



Nachdem die Beamten die Personengruppe angesprochen hatten, setzte

der 30-Jährige noch zu einer kurzen, jedoch erfolglosen Flucht an.

Nach wenigen Metern konnte er von einem der Beamten eingeholt und

vorläufig festgenommen werden. An seiner Bekleidung befanden sich

Blutanhaftungen, die von der Auseinandersetzung am Bahnhof stammen

könnten. Das vermeintliche Tatmesser konnte vor Ort ebenfalls

sichergestellt werden.



Ein Streifenwagen brachte den 30-Jährigen ins Polizeigewahrsam.

Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.



Sein 27-jähriger Begleiter und die beiden Begleiterinnen, die nach

jetzigem Stand der Ermittlungen Zeugen des Vorfalls am Bahnhof waren,

wurden nach der Feststellung ihrer Personalien entlassen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wegen des Verdachts des

schweren versuchten Raubes auf eine Tankstelle wird der 30-Jährige

heute Nachmittag einem Richter am Amtsgericht Kiel vorgeführt.



Ein 24-Jähriger, der den Überall auf die Tankstelle gemeinsam mit

dem 30-Jährigen verübt haben soll, befindet sich bereits in einer

Justizvollzugsanstalt. Gegen ihn war bereits im Vorfeld aufgrund

einer anderen Tat ein Haftbefehl erlassen worden.



