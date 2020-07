Kiel: Alkoholisierter PKW-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Avatar_shz von shz.de

Kiel (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stoppten Streifenwagenbesatzungen im Stadtteil Gaarden einen alkoholisierten PKW-Fahrer, der zuvor das Rotlicht einer Ampel missachtete und sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen versuchte. Er war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Gegen 02:10 Uhr fiel Beamten*innen des 2. Polizeireviers Kiel ein grauer VW-Passat auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung Schwedendamm/Bahnhofstraße überfuhr. Die Beamten*innen nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrzeugführer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers Kiel gelang es, das Fahrzeug nach wenigen Minuten auf einem Parkplatz zu stoppen.



Der 25-jährige Fahrer des VW hatte einen freiwillig gemessen Atemalkoholwert von 1,52 Promille. Er war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein 24-jähriger Beifahrer saß ebenfalls in dem PKW.



Ein Polizeiarzt entnahm dem Fahrzeugführer im Anschluss auf einer Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Beweissicherung. Die Beamten*innen leiteten gegen den 25-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Führens eines Kfz ohne erforderliche Fahrerlaubnis ein.



