Kiel: Alkoholisierter Mann griff Polizisten an

23. Mai 2019, 12:03 Uhr

Kiel (ots) - Am Donnerstag, den 23. Mai trafen Beamte des 2.

Polizeireviers gegen 4:00 Uhr im Rahmen ihrer Streife auf einen Mann,

der stark alkoholisiert auf der Fahrbahn der Kaistraße torkelte.



Sie brachten den Mann von der Straße herunter und wollten ihn

kontrollieren. Im Verlauf der Kontrolle wurde der 59-jährige

zunehmend aggressiv und griff schließlich einen 25-jährigen

Polizisten mit einem Tritt und einem Biss an. Der Beamte blieb jedoch

dienstfähig.



Der alkoholisierte Mann wurde überwältigt und in den

Polizeigewahrsam überführt. Nach Rücksprache mit der

Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Ihn

erwartet nun ein Strafverfahren.



