Kiel: Aktuelle Warnung vor Enkeltrick-Anrufen

von shz.de

erstellt am 28.Nov.2017 | 14:33 Uhr

Kiel (ots) - Die Polizei warnt aktuell vor Anrufen nach der

sogenannten Enkeltrick-Masche, die derzeit vermehrt im Kieler

Stadtgebiet anfallen.



Im Laufe des Dienstags haben sich bislang vier Personen an die

Polizei gewandt und berichtet, dass eine weibliche Person sich am

Telefon als Enkelin ausgibt und vorgibt, dringend Bargeld zu

benötigen. In allen Fällen reagierten die Angerufenen richtig. Sie

beendeten das Gespräch und informierten über 110 die Polizei.



Personen, die ebenfalls solche Anrufe erhalten und noch nicht die

Polizei informiert haben, werden gebeten, dies unter der Rufnummer

0431 / 160 3333 nachzuholen.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell