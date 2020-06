Kiel: Aktuell Ampelanlagen auf dem Ostring außer Betrieb

Avatar_shz von shz.de

17. Juni 2020, 15:23 Uhr

Kiel (ots) - Aufgrund einer Störung sind seit etwa 14:45 Uhr zahlreiche Ampelanlagen entlang des Ostrings ausgefallen. Die Polizei regelt aktuell den Verkehr an besonders betroffenen Kreuzungen. Es kommt derzeit zu größeren Verkehrsproblemen. Wir bitten darum, den Bereich zu meiden beziehungsweise weiträumig zu umfahren. An der Behebung der Störung wird bereits gearbeitet.



