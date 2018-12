Kiel: ACHTUNG! ACHTUNG! BOMBENSPRENGUNG IN KIEL

von shz.de

06. Dezember 2018, 16:23 Uhr

Kiel (ots) - Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes haben im

Bereich der Pickertstraße eine britische 500-Pfund Fliegerbombe aus

dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Diese wird H E U T E GESPRENGT.



Das ist erforderlich, weil die Bombe über einen Langzeitzünder

verfügt und der Schlagbolzen bereits vorgespannt ist. Die Bombe wird

nicht mehr bewegt und vor Ort gesprengt.



Sie liegt in vier Metern Tiefe. Zurzeit bereiten die Männer dieser

Einheit die Sprengung vor, indem Sprengladungen angebracht werden.

Anschließend werden 20 Tonnen Wasser auf die Bombe gegossen, um die

Explosion zu dämmen.



Eine Karte des betroffenen Gebiets wird schnellstmöglich auf den

Seiten der Stadt Kiel veröffentlicht. Ab 17:00 Uhr werden Personen

nicht mehr in das betroffene Gebiet gelassen. Bis 18:00 Uhr müssen

alle Bürgerinnen und Bürger das Gebiet verlassen haben. Die Sprengung

soll gegen 20:00 Uhr erfolgen.



Eine Sammelunterkunft wird in der Ellerbeker Schule im Klausdorfer

Weg 62 ab 17:00 Uhr zur Verfügung gestellt. Betroffene sollten an

Medikamente und ggf. Kindernahrung denken.



Anwohner im Nahbereich der Bombe (Minigolfplatz) sollten Fenster

auf Kipp stellen, um Schäden zu minimieren. Potentiellen Einbrechern,

die diese Zeilen lesen, sei gesagt: so viel Polizei wie gleich werden

Sie dort selten zu sehen bekommen...



Ein Altenpflegeheim ist ebenfalls betroffen und wird jetzt

evakuiert.



Medienvertreter können den Pressesprecher der Polizeidirektion

Kiel unter 0171-2901114 telefonisch erreichen. Sammelpunkt für Sie

ist ebenfalls die Ellerbeker Schule. Wir werden parallel über

Facebook (Polizei Kiel und Plön) aktuell berichten.



Die Bombe wurde vermutlich am 23. Juli 1944 über Kiel abgeworfen.

Damals brachten 612 alliierte Bomber eine Bombenlast von 3.158 Tonnen

an die Förde.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell