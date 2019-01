Kiel: 84-Jährige wird ihrer Handtasche beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

von shz.de

17. Januar 2019, 13:03 Uhr

Kiel (ots) - Mittwochmorgen raubte ein unbekannter Täter in der

Schönberger Straße die Handtasche einer 84-Jährigen. Die Geschädigte

blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 10:00 Uhr befand sich die Geschädigte auf dem Fußweg der

Schönberger Straße, vor der Hausnummer 152. Plötzlich trat eine

männliche Person von hinten an sie heran und entriss ihr ihre

schwarze Handtasche, die eine grau gemustert Geldbörse und einen

zweistelligen Bargeldbetrag beinhaltete. Anschließend flüchtete der

Mann in die Friedenstraße.



Die 84-Jährige verletzte sich bei dem Überfall glücklicherweise

nicht. Eine von der Einsatzleitstelle eingeleitete Fahndung blieb

erfolglos.



Der Täter soll ca. 180 cm groß und schlank gewesen sein. Er sei

mit einer grauen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose bekleidet

gewesen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

den Täter bei der Tatausführung oder dessen Flucht beobachtet haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431-160 3333 zu melden.



