Kiel: 81-Jähriger aus Kiel vermisst

25. September 2019, 09:13 Uhr

Kiel (ots)



Die Polizei sucht aktuell nach einem 81 Jahre alten Mann aus

Gaarden, der seit Montagabend vermisst wird. Medien und Bevölkerung

werden bei der Suche nach Karl H. um Mithilfe gebeten.



Der demenzkranke Mann wurde zuletzt gegen 19:30 Uhr in der

Pickertstraße gesehen. Er dürfte orientierungslos sein und könnte

sich im Bereich zwischen Werftstraße und Ostring aufhalten. Eine

Straftat steht nach Ansicht der Ermittler nicht in Verbindung mit

seinem Verschwinden.



Karl H. hat graue Haare, ist 190cm groß und von kräftiger Statur.

Auffällig ist sein langsamer und unsicherer Gang. In der Regel

spricht er nicht. Er dürfte mit einer Stoffhose und Sandalen

bekleidet sein und eine schwarze Brille tragen.



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.



