Kiel: 72-Jähriger wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs in Untersuchungshaft

22. Januar 2019, 12:53 Uhr

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der

Polizeidirektion Kiel -



Seit Freitag, 18.01.2019, befindet sich ein 72-Jähriger aus

Elmschenhagen in Untersuchungshaft, weil er im Verdacht steht, vor

mehreren Jahren mindestens zwei Kinder aus der Nachbarschaft im Alter

von damals vermutlich sechs und sieben Jahren sexuell missbraucht zu

haben. Eines der Opfer, welches sich mittlerweile im jugendlichen

Alter befindet, hatte gemeinsam mit den Eltern den Missbrauch zur

Anzeige gebracht. Die Kriminalpolizei schließt weitere

Missbrauchsfälle nicht aus.



Nach jetzigem Ermittlungsstand fanden die zur Anzeige gebrachten

Taten in den Jahren 2009 bis 2013 statt. Nachdem sich eine heute

14-Jährige ihren Eltern offenbart und Hinweis auf eine weitere heute

15-jährige Geschädigte gegeben hatte, wurden die Vorfälle bei der

Kriminalpolizei angezeigt. Im Anschluss fanden umfangreiche

Ermittlungen statt. Bei der Durchsuchung des Wohnhauses des

Tatverdächtigen in Elmschenhagen konnte belastendes Material

sichergestellt werden.



Im Anschluss wurde der Mann am Freitag auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter am Amtsgericht Kiel

vorgeführt, der antragsgemäß Haftbefehl wegen des Verdachts des

sexuellen Missbrauchs von Kindern erließ. Der 72-Jährige befindet

sich zurzeit in der Justizvollzugsanstalt in Neumünster.



Die Ermittler vom Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion

Kiel können zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass es zu

weiteren Missbrauchsfällen durch den Tatverdächtigen gekommen ist.

Hinweise hierzu werden unter der Telefonnummer 0431-160 3333

entgegengenommen.



Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel



Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel









