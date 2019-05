Kiel: 71-Jährige aus Hassee vermisst

von shz.de

05. Mai 2019, 10:43 Uhr

Kiel (ots) -



Seit Samstagabend wird die 71 Jahre alte Edeltraut Rennemann aus

Kiel-Hassee vermisst. Sie ist orientierungslos und könnte sich im

gesamten Kieler Stadtgebiet aufhalten. Bisherige Suchmaßnahmen der

Polizei haben zu keinem Erfolg geführt. Wir bitten Medien und

Bevölkerung um Mithilfe.



Frau Rennemann ist 168cm groß und auffallend dünn. Ebenfalls

auffallend sind große Zahnlücken und eine frische Wunde am Kinn. Sie

dürfte einen Wintermantel aus Kunstfell tragen und insgesamt dunkel

gekleidet sein.



Wer die Frau gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort

machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei über 110 oder 0431 /

160 3333 in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel