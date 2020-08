Kiel: 57-Jähriger vermisst

Avatar_shz von shz.de

Kiel (ots) - Seit Freitag wird der 57 Jahre alte Hans Peter Sparborth aus Wellingdorf vermisst. Der Mann ist desorientiert und benötigt Hilfe. Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei zu keinem Erfolg führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.



Der schwer demente Mann wurde zuletzt gegen 17 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Hangstraße in Kiel-Wellingdorf gesehen. Da er körperlich fit und gut zu Fuß ist, ist es denkbar, dass er sich im gesamten Kieler Stadtgebiet oder den angrenzenden Gemeinden des Kreises Plön aufhält.



Er ist etwa 185 cm groß, von normaler Statur, hat kurze, dunkle Haare und trägt einen Schnauzbart. Bekleidet dürfte er mit einer kurzen, dunklen Hose, einem dunklen Oberteil und ebenfalls dunklen Schuhen sein.



Personen, die Herrn Sparborth gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen oder 110 zu wählen.



