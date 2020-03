Kiel: 44-Jähriger festgenommen

Avatar_shz von shz.de

23. März 2020, 10:13 Uhr

Kiel (ots) - Beamte des 4. Reviers haben am frühen Samstagmorgen einen Mann festgenommen, der zuvor ein Fahrzeug in Gaarden durchwühlt hatte.



Ein Zeuge beobachtete den Tatverdächtigen gegen 06:20 Uhr, als dieser einen Opel in der Preetzer Straße durchwühlte und sich anschließend entfernte. Die Polizisten konnten wenig später im Rahmen der Fahndung einen 44-Jährigen in der Röntgenstraße antreffen, auf den die Beschreibung zutraf. Bei ihm konnten diverse Gegenstände, unter anderem Schmuck und Elektronikartikel, sichergestellt werden, zu dessen Herkunft der Mann keine schlüssigen Angaben machen konnte.



Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte er den Opel lediglich durchwühlt und nichts entwendet haben. Woher die sichergestellten Gegenstände stammen ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen des 4. Reviers. Der Tatverdächtige kam nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.



