Kiel: 27 Pkw im Stadtteil Brunswik beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

23. April 2018, 11:43 Uhr

Kiel (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 19.04.2018, auf Freitag,

20.04.2018, beschädigte ein Unbekannter im Stadtteil Brunswik

mindestens 27 Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.



Am Freitagabend meldete sich der erste Geschädigte bei der

Polizei. Die Beifahrerseite seines Pkw wies einen langen Kratzer auf.

Eine Streife des 1. Polizeireviers suchte daraufhin den Halter auf

und stellte weitere Fahrzeuge mit ähnlichen Beschädigungen fest.



Zurzeit hat die Polizei Kenntnis von 27 beschädigten Fahrzeugen,

die alle im Stadtteil Brunswik, im Bereich der Jungmannstraße,

Schauenburger Straße und Holtenauer Straße abgestellt worden waren.



Der Gesamtschaden wird auf mindestens 14.000 EUR geschätzt.



Die ermittelnden Beamten des 1. Polizeireviers gehen davon aus,

dass die Pkw in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigt

wurden. Sie suchen Zeugen, die den oder die Täter bei der

Tatausführung beobachtet oder aber Personen gesehen haben, die sich

merkwürdig verhielten.



Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431-1601110

entgegengenommen.



Matthias Felsch









