Kiel: 26-Jähriger vor Schilksee tot aus dem Wasser geborgen

Kiel (ots) - Der Mann wurde gestern gegen 21:00 Uhr in der Nähe

des SFK-Anlegers leblos im Wasser treibend entdeckt und geborgen. Der

Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.



Der Ertrunkene war bereits gegen 19:20 Uhr vermisst gemeldet

worden. Daraufhin wurden der Seenotrettungskreuzer Berlin und

Seenotrettungsboot Walter Rose der DGzRS alarmiert. Die

Wasserschutzpolizei beteiligte sich ebenfalls mit einem Boot an der

Suche.



Zur Todesursache kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden.

Das Kommissariat 11 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen



