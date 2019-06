Kiel: 17-Jähriger nach Einbruch und PKW-Diebstahl in U-Haft

von shz.de

21. Juni 2019, 11:03 Uhr

Kiel (ots) - Ein 17 Jahre alter Intensivtäter kam gestern in

Untersuchungshaft, nachdem er in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag am Steuer eines gestohlenen Wagens von der Polizei

angetroffen wurde. Der Jugendliche dürfte auch für weitere Straftaten

in Frage kommen.



Beamte des 1. Reviers bemerkten Mittwoch kurz vor Mitternacht

einen Mercedes, der die Suchsdorfer Ostseestraße befuhr. Als der

Wagen zur Kontrolle angehalten werden sollte, flüchtete der Fahrer zu

Fuß, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen

werden. Es stellte sich heraus, dass der Wagen zuvor in Altenholz

gestohlen wurde. Die Schlüssel des Wagens hatte der Tatverdächtige

bei einem Einbruch in das Wohnhaus der Eigentümer in der Nacht von

Montag auf Dienstag entwendet. Am Wagen selbst waren gestohlene

Kennzeichen angebracht.



Die Beamten des K13 konnten ermitteln, dass der Jugendliche für

einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Suchsdorfer Hoogewinkel, der

in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag stattgefunden hat,

ebenfalls als Tatverdächtiger in Frage kommt.



Er wurde Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem

Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß

Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.



Matthias Arends









