Kiel:125. Kieler Woche neigt sich dem Ende entgegen. Polizei zieht überwiegend positive Bilanz.

30. Juni 2019, 16:03 Uhr

Kiel (ots) - Mit dem Feuerwerk um 23:00 Uhr endet die diesjährige

Kieler Woche. Seit Freitag, 21.06.2019 bewältigten die Kräfte der

Polizei 403 Einsätze auf den Veranstaltungsflächen der Kieler Woche

(2018: 388).



Jürgen Funk ist zufrieden mit dem weitestgehend friedlichen

Verlauf seiner ersten Kieler Woche in Funktion als Leiter der

Polizeidirektion Kiel:



"Die Polizeidirektion Kiel hat ein umfassendes und durchdachtes

Einsatzkonzept, das u. a. mit seinen Sperr- und Kontrollstellen den

Anforderungen der aktuellen Sicherheitslage Rechnung trägt. Dieses

Konzept hat sich in den letzten drei Jahren bewährt. Trotz der hohen

Besucherzahlen ist die Kieler Woche ein Fest der Vielfalt und der

Freude, das insgesamt auch 2019 aus polizeilicher Sicht friedlich

verlaufen ist. Tragisch war der Tod eines 31-jährigen Besuchers am

Eröffnungsabend. Nicht gefallen hat mir, dass sich die

alkoholbedingte Aggressivität einiger weniger Besucher auch gegen

Polizei und Rettungsdienste richtete."



Während der Kieler Woche wurden nicht nur die für diese Zeit

zusätzlich eingerichteten fünf "Mobilen Wachen" mit Personal

bestückt, von denen die Beamten zu ihren Einsätzen starteten, als

Fremdenführer fungierten, Fundsachen entgegennahmen und für kleine

Gespräche mit den Gästen zur Verfügung standen. Es mussten mehrere

Sonderlagen in der Landeshauptstadt bewältigt werden:



"Neben der Kieler Woche war für uns eine hohe Anzahl von

Demonstrationen zu bewältigen, die teilweise sehr kurzfristig

zusätzliche Einsatzkräfte erforderlich machte. Ich danke allen

Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei und der benachbarten

Länder des Nordverbundes für ihre professionelle und stets

bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung. Die Zusammenarbeit mit allen

unseren Partnern, insbesondere Stadt Kiel, Berufsfeuerwehr und

Rettungsdiensten, habe ich bei meiner ersten Kieler Woche als

beispielgebend eng und vertrauensvoll empfunden", so Jürgen Funk

weiter.



In der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 06:00 Uhr, nahmen

die Einsatzkräfte 84 Anzeigen wegen sogenannter Roheitsdelikte auf.

Im Vergleich zum Vorjahr mit 73 Anzeigen ist diese Zahl leicht

gestiegen. Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte verzeichneten die

Beamten insgesamt 14 (2018: 6).



116 Kieler Woche Besucher erhielten von den eingesetzten Beamten

einen Platzverweis und mussten die Veranstaltungsflächen verlassen

(2018: 104).



Bei der Zahl der alkoholbedingten hilflosen Personen ist die Zahl

im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. 43 Personen konnten die

Beamten wieder auf die Beine helfen (2018: 59). Bei 18 Personen

reichte diese Hilfe nicht aus. Sie mussten zu ihrer eigenen

Sicherheit die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.



Mitarbeiter der Stadt Kiel kontrollierten auch in diesem Jahr

gemeinsam mit der Polizei Kinder und Jugendliche auf der Kieler

Woche. Diese Jugendschutzstreifen sprachen die Kinder und

Jugendlichen gezielt auf ihren Alkoholkonsum an. Besondere

Auffälligkeiten im Vergleich zum Vorjahr gab es hier nicht.



Wir weisen abschließend ausdrücklich darauf hin, dass die o. g.

Zahlen vorläufig sind und sich durch spätere Anzeigen von

Geschädigten noch leicht erhöhen können. Die Zahlen beziehen sich

alle auf den Zeitraum von Freitag, 21.06.2019, 12:00 Uhr, bis

Sonntag, 30.06.2019, 06:00 Uhr.



