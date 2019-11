Kiebitzreihe: Unfall unter Alkoholeinfluss

Avatar_shz von shz.de

25. November 2019, 11:43 Uhr

Kiebitzreihe (ots) - In der Nacht zum Sonntag ist ein junger Mann in

Kiebitzreihe mit seinem Auto verunglückt. Wie sich während der Unfallaufnahme

herausstellte, war der 25-Jährige nicht nüchtern. Er musste sich einer

Blutprobenentnahme unterziehen.



Um 03.55 Uhr war der Elmshorner in einem Volkswagen auf der Schulstraße in

Richtung Kiebitzreihe unterwegs. In Höhe der Hausnummer 89 geriet er mit seinem

Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen, prallte

gegen einen Findling, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend

zum Stillstand. Im Zuge des Unfalls erlitt der Fahrzeugführer eine

Schulterverletzung, an seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000

Euro. Während der Unfallaufnahme stellten Einsatzkräfte bei dem Verunglückten

Atemalkohol fest. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,1 Promille,

worauf die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Die Maßnahme führte

ein Arzt in einem Klinikum durch. Ein Rettungswagen brachte den leicht

Verletzten dorthin. Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Gefährdung des

Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.



