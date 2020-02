Kennzeichen Entstempelung verhindert - doch ohne Führerschein unterwegs

Avatar_shz von shz.de

06. Februar 2020, 12:02 Uhr

Flensburg (ots) - Gestern Abend gegen 23:00 Uhr stoppte eine Streife der

Bundespolizei einen 5er BMW auf der Eckernförder Landstraße. Bei der Überprüfung

des Kennzeichens durch die Beamten kam heraus, dass das Fahrzeug zur

Zwangsentstempelung ausgeschrieben war, da anscheinend keine

Haftpflichtversicherung bestand.



Der 25-jährige irakische Besitzer des PKW, der auch am Steuer saß, konnte den

Missstand jedoch aufklären und einen bestehenden Versicherungsschutz nachweisen.

Anscheinend hatte die Versicherung vergessen die Ausschreibung zurück zu nehmen.



Bei der weiteren Kontrolle stellten die Bundespolizisten allerdings fest, dass

der Fahrer noch im Besitz eines irakischen Führerscheins war. Da er bereits seit

2016 in Deutschland lebt, hätte er diesen nach einem Jahr umschreiben müssen. Er

durfte die Fahrt mit seinem BMW nicht fortsetzen und muss jetzt mit einer

Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.



