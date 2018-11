Kellinghusen: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht!

von shz.de

21. November 2018, 13:43 Uhr

Kellinghusen (ots) - In der Nacht zum Dienstag haben

Autoaufbrecher in Kellinghusen zwei Taten begangen. Vermutlich

gezielt gingen sie BMW-Modelle an und entwendeten aus diesen

originale Fahrzeugteile. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die

Hinweise auf die Täter geben können.



In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen suchten Unbekannte

ein geparktes Fahrzeug in der Lindenstraße und eines in der

Beselerallee auf. Sie drangen in die Wagen ein und bauten jeweils ein

BMW-Navigationssystem und ein Lenkrad inclusive Airbag aus. Die

genaue Schadenshöhe ist bis jetzt noch unklar, Hinweise auf die Diebe

gibt es keine.



Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder

Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich unter der Telefonnummer

04821 / 6020 an die Itzehoer Kripo wenden.



Merle Neufeld









