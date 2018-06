Kellinghusen: Unfall unter Alkoholeinfluss

von shz.de

18. Juni 2018, 09:13 Uhr

Kellinghusen (ots) - In der Nacht zum Sonntag hat ein 60-Jähriger

in Kellinghusen unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall

verursacht. Der Alleinbeteiligte erlitt dabei schwere Verletzungen

und kam in ein Krankenhaus.



Gegen 02.15 Uhr war der Mann mit einem Daimler auf der

Bundesstraße 206 aus Richtung Itzehoe kommend in Richtung Wrist

unterwegs. Am Kreisverkehr Kellinghusen/Wrist verlor der

Verkehrsteilnehmer vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss und

überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Kastenwagen und

fuhr geradeaus über den Kreisel hinweg, wobei sein Fahrzeug sich

überschlug und schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Der alleinige Insasse musste durch die Freiwillige Feuerwehr

Kellinghusen aus dem Vito befreit werden. Er räumte auf Nachfrage

ein, vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen zu

haben. Schwer verletzt kam der Mann in ein Krankenhaus - hier musste

er sich im Rahmen seiner medizinischen Versorgung der polizeilich

angeordneten Entnahme einer Blutprobe unterziehen.



An dem Unfallwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa

20.000 Euro, der an dem Kreisverkehr entstandene Schaden dürfte sich

auf rund 5.000 Euro belaufen.



Der aus dem Kreis Steinburg stammende Unfallfahrer wird sich wegen

der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer

Getränke verantworten müssen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell