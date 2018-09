Kellinghusen: Tragischer Ausgang einer Trunkenheitsfahrt

von shz.de

17. September 2018, 15:13 Uhr

Kellinghusen (ots) - In der Nacht zum Sonntag ist ein betrunkener

Autofahrer in Kellinghusen auf den Gehweg geraten und hat dort eine

Fußgängerin angefahren. Die Frau erlitt schwere Verletzungen,

zunächst war das Bestehen einer Lebensgefahr für sie nicht

auszuschließen.



Gegen 01.00 Uhr war ein Mann aus Uetersen mit seinem Audi auf der

Lehmbergstraße aus Richtung Overndorferstraße kommend unterwegs. In

Höhe der Hausnummer 47 geriet er ins Schleudern, fuhr dabei auf den

Gehsteig und stieß hier mit einer 24-Jährigen zusammen, die auf dem

Heimweg vom Weinfest war. Kurzfristig verließ der Unfallfahrer seinen

PKW, stieg dann jedoch wieder ein und flüchtete vom Ort. Im Rahmen

einer sofort eingeleiteten Fahndung stießen Einsatzkräfte zunächst

auf sein Fahrzeug, das er mittlerweile abgestellt hatte, und später

auf den Gesuchten selbst. Er hatte sein Flucht zu Fuß fortgesetzt.

Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen ergab einen Wert von 1,1

Promille, einen Führerschein besaß der Beschuldigte nicht. Er musste

sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen und wird sich wegen

mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten müssen.



Das aus dem Itzehoer Umland stammende Unfallopfer kam mit Kopf-

und Rückenverletzungen in ein Krankenhaus - Lebensgefahr besteht für

die Frau aktuell nicht.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell