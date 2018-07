Kellinghusen: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht!

von shz.de

17. Juli 2018, 10:13 Uhr

Kellinghusen (ots) - Innerhalb der letzten Tage hat ein

Unbekannter die Scheibe eines Feuerwehrhäuschens in Kellinghusen

zerstört - die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den

Randalierer geben können.



Im Zeitraum von Donnerstag, 12. Juli 2018, 07.00 Uhr, bis zum

gestrigen Montag, 13.00 Uhr, warf eine Person eine Fensterscheibe auf

der Rückseite des Feuerwehrhauses in der Schulstraße mit einem Stein

ein. Der dabei entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 500 Euro

belaufen. Täterhinweise gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich

daher bei der Kellinghusener Polizei unter der Telefonnummer 04822 /

20980 melden.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell