Kellinghusen: Hühnerdieb gesucht!

von shz.de

16. April 2018, 11:53 Uhr

Kellinghusen (ots) - In der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter

in Kellinghusen von einem Grundstück drei Hennen entwendet. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben

können.



Was den Täter zu seiner Tat getrieben hat, ist unklar. In jedem

Fall aber entwendete er im Zeitraum von Freitag, 23.00 Uhr, bis

Samstag, 07.30 Uhr, drei Legehühner aus einem Hühnerhaus, das sich in

einem Garten in der Fernsichtstraße befand. Er betrat hierzu das

Gehege und griff sich die nachts bekanntermaßen nahezu blinden Tiere

- der Fuchs war es allem Anschein nach nicht.



Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollte sich mit

der Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 in

Verbindung setzen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell