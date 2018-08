Kellinghusen/Hennstedt: Zahlreiches Diebesgut gefunden - Besitzer gesucht

von shz.de

01. August 2018, 12:23 Uhr

Hennstedt/Kreis Steinburg (ots) - Nach dem Verdacht eines

Diebstahls hat die Polizei Kellinghusen die Räume und einen Schuppen

eines 51 jährigen Hennstedters in der dortigen Schulstraße

durchsucht. Zum Vorschein kamen hunderte von Gegenständen, die

offensichtlich aus weiteren Diebstählen der letzten Jahre stammen.

Leider kann die Polizei die Dinge nicht mehr ihren ursprünglichen

Besitzern zuordnen. Wem also im Großraum Hennstedt und Umgebung

folgende Dinge abhandengekommen sind, der kann sich gerne bei der

Polizei in Kellinghusen unter 04822-20980 melden. Aufgefunden wurden:

- über 100 verschiedene Garten-Deko Artikel - Werkzeuge und

Werkzeugkisten - Haus- und Hofbedarf - Leitpfosten und

Baustellenlampen - Verschiedene Elektroartikel



