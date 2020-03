Kellinghusen: Flucht endet im Gebüsch

Avatar_shz von shz.de

02. März 2020, 14:13 Uhr

Kellinghusen (ots) - Samstagabend hat der Fahrer eines Opels versucht, sich der

Kontrolle eines Streifenwagens in Kellinghusen zu entziehen. Letztlich endete

die Fahrt des Flüchtenden in einem Gebüsch - wie sich herausstellte, war der

Mann erheblich alkoholisiert.



Um 22.30 Uhr war eine Streife in Kellinghusen unterwegs. An der Kreuzung

Breitenberger Straße / Lehmbergstraße entschlossen sich die Beamten, ein

entgegenkommendes Fahrzeug zu überprüfen. Sie wendeten und stellten recht

schnell fest, dass der Fahrer des Opels keineswegs gewillt war, sich stoppen zu

lassen. Er ignorierte sämtliche Anhaltesignale und fuhr mit überhöhter

Geschwindigkeit größtenteils durch Wohngebiete. Letztlich endete die riskante

Fahrt, bei der der Flüchtende insbesondere seinen Mitfahrer gefährdete, in einem

Gebüsch an einem Waldweg in Mühlenbarbek. Zwar probierte der Autofahrer noch,

seinen Wagen aus der misslichen Lage zu befreien, scheiterte jedoch. Als er

anschließend davonzulaufen versuchte, brachten die Polizisten ihn zu Boden und

fesselten den 28-Jährigen. Ein Atemalkoholtest bei dem merklich Alkoholisierten

ergab einen Wert von 2,34 Promille. Auch sein 34-jähriger Beifahrer war nicht

nüchtern - er pustete 1,27 Promille. In dem Fahrzeug des aus dem Kreis Steinburg

stammenden Beschuldigten entdeckten die Einsatzkräfte eine Schusswaffe und

stellten diese sicher. Während ein Abschlepper den Unfallwagen barg, musste sich

der Beschuldigte einer Blutprobenentnahme stellen. Ihn erwartet nun eine

Anzeige, unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des

Genusses alkoholischer Getränke.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4535383

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell