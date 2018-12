Kellinghusen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

von shz.de

14. Dezember 2018, 11:23 Uhr

Kellinghusen (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in

Kellinghusen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Polizei

sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können!



Im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr suchten die unbekannten

Täter das Objekt in der Straße Sielkamp auf. Die Einbrecher warfen

die Scheibe der rückwärtigen Terrassentür ein, entriegelten sie

danach und gelangten auf diese Weise ins Gebäude. Sie durchsuchten

Schränke im Schlafzimmer und im Flur. Ob die Täter etwas gestohlen

haben, ist bislang nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe

von 500 Euro.



Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, sollten sich

mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/ 6020 in

Verbindung setzen.



