Kellinghusen: Drei Anzeigen wegen Vandalismus

von shz.de

11. April 2018, 10:23 Uhr

Kellinghusen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch ist es in

Kellinghusen zu drei Sachbeschädigungen gekommen. Verantwortlich

hierfür dürfte ein junger Mann gewesen sein, seine Identität ist bis

jetzt noch unklar.



Kurz nach Mitternacht meldete ein Zeuge eine männliche und eine

weibliche Person, die die Otto-Ralfs-Straße entlang gingen und

offensichtlich miteinander stritten. Im Zuge der Auseinandersetzung

begann der Mann zu schreien und trat bei zwei geparkten Fahrzeugen

Außenspiegel ab. In der Preußerstraße beschädigte der Unbekannte

zudem einen hölzernen Gartenzaun. Die Schadenssumme insgesamt dürfte

sich auf mehr als tausend Euro belaufen.



Laut Angaben des Anzeigenden hat es sich bei dem Mann und der Frau

um etwa 18-Jährige gehandelt, die 170 bis 180 cm groß waren und

fließend Deutsch sprachen. Der Beschuldigte war dunkel gekleidet und

hatte kurze Haare, seine Begleiterin besaß dunkle, schulterlange

Haare. Wer Hinweise zu dem Duo geben kann, sollte sich bei der

Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822/20980 melden.



Merle Neufeld









